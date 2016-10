Neuvergabe: Gewichtheber-WM 2017 in Anaheim statt in Penang

erschienen am 18.10.2016



Die Weltmeisterschaft im Gewichtheben wird im kommenden Jahr nicht wie geplant in Penang/Malaysia, sondern im kalifornischen Anaheim stattfinden. Dies teilte der Weltverband (IWF) am Dienstag mit. Aufgrund verschiedener Probleme sei Penang nicht in der Lage, die Wettkämpfe zu auszutragen, sagte IWF-Präsident Tamás Aján: "Wir sind sehr dankbar, dass Anaheim als Gastgeber für den größten Wettkampf im Gewichtheben 2017 einspringt." Die WM soll vom 28. November bis zum 5. Dezember stattfinden.