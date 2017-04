Nicht alt genug für Bier: Vettel macht sich über Verstappen lustig

erschienen am 06.04.2017



Ferrari-Star Sebastian Vettel (29) hat sich mit einem Augenzwinkern über das Alter von Formel-1-Teenie Max Verstappen lustig gemacht. "Du bist nicht alt genug zum Trinken", sagte der Heppenheimer in Shanghai zu dem 19-jährigen Niederländer, als dieser gefragt wurde, ob ihm Vettel nach seinem Sieg zum Saisonauftakt in Australien ein Bier ausgegeben habe. "Nein, aber das ist schon okay", erwiderte Verstappen.

Hintergrund ist ein Scherz von Red-Bull-Teamchef Christian Horner, sein Fahrer Verstappen habe ein Bierchen verdient, nachdem er in Melbourne Mercedes-Pilot Lewis Hamilton nach einem Boxenstopp hinter sich gehalten und so Vettel den Sieg ermöglicht hatte.

Vettel reichte Verstappen vor dem Großen Preis von China (Sonntag 8.00 Uhr/RTL und Sky) statt Bier eine andere Flasche mit einem Kaltgetränk. "Mit Wasser gebe ich mich nicht zufrieden", sagte Verstappen dazu.