Niclas Lucenius verlässt die Eispiraten Crimmitschau

erschienen am 18.02.2017



Crimmitschau. Die Freude der Eispiraten Crimmitschau über den Sieg im Sachsenderby gegen die Eislöwen Dresden wird getrübt. Niclas Lucenius gehört nicht mehr zum Kader. Der finnische Stürmer hat sich nach nur zwei Monaten aus dem Staub gemacht. Er kam in 15 Partien auf zwei Tore und acht Vorlagen.

Rund um den Abgang bekleckerten sich die Eispiraten-Macher - nun schon zum wiederholten Mal - nicht mit Ruhm: Nachdem Sportchef Ronny Bauer noch nach dem Derbysieg mitgeteilt hatte, dass der Stürmer mit einer Erkältung ausfällt, haben die Verantwortlichen nur zwei Stunden später die Bombe platzen lassen - via Presse-Mitteilung. Darin heißt es, dass der 27-Jährige seine Zelte in Crimmitschau abgebrochen habe und in sein Heimatland zurückgekehrt sei. Damit ist der Konkurrenzkampf, den es in den letzten Wochen um die vier Ausländerstellen gab, auch schon wieder passé. hof