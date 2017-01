Nico Ihle endlich auf dem Podest

Der Eissprinter aus Chemnitz gewann bei der EM im niederländischen Heerenveen mit Bronze im Mehrkampf seine erste Medaille bei einer internationalen Meisterschaft. Dabei musste er auch bange Sekunden überstehen.

Von Martina Martin

erschienen am 08.01.2017



Chemnitz. Als Nico Ihle am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr nach einer wegen der Witterungsbedingungen teilweise beschwerlichen Rückfahrt zu Hause in Lichtenstein eintraf, schlief die Familie natürlich. Aber Klein-Emma kam wenig später ihrem Papa entgegen und drückte ihn ganz sehr. "Sie war irgendwie aufgewacht, ist immer ganz stolz auf mich", berichtete der Eissprinter lachend vom heimatlichen Empfang mitten in der Nacht. Bei einigen Wettkämpfen war die Vierjährige zuvor auch schon mehrfach live mit dabei, vor allem in Deutschland. Da schaffte es der Athlet von der Chemnitzer Skatergemeinschaft stets unter die besten drei. "Inzwischen möchte sie immer mit auf das Podest, erhält dann die Blumen", erzählte Nico Ihle. Von seiner Tochter bekommt er für seine Reisen dabei immer extra von ihr gemalte Bilder mit. Es sind ebenso Glücksbringer wie die selbst gebastelten Namensketten seiner drei Damen (außerdem Ehefrau Anni und die sieben Monate alte Maxi), die am Rucksack baumeln.

Sie halfen dieses Mal besonders, denn der 31-Jährige konnte sich einen lang ersehnten Wunsch erfüllen: Bei der Premiere der Sprint-Mehrkampf-EM im Eisschnelllauf-Mekka Heerenveen gewann er mit Bronze die erste Medaille bei einer internationalen Meisterschaft. "Ich bin so happy, dass es nach vielen vierten Plätzen endlich geklappt hat. Das allererste Mal auf dem Podium - der größte Erfolg für mich", wertete Nico Ihle auch mit einigen Stunden Abstand am Sonntag noch immer aufgekratzt. Ob bei Olympia 2014 über 1000 Meter, bei der WM in der Vorsaison oder bei zahlreichen Weltcups - die undankbare "Holzmedaille" gab es für ihn oft.

Bei diesem Vierkampf, der bisher nur als Weltmeisterschaft ausgetragen wurde - der Berliner Jens-Uwe-Mey gewann zuletzt 1991 Edelmetall (Silber) für Deutschland -, wäre es fast wieder passiert. Zunächst gelang ihm am ersten Tag ein Auftakt nach Maß. Über 500 Meter schaffte er mit 34,95 s einen persönlichen Rekord auf dem Oval in den Niederlanden, bei Halbzeit behauptete er Rang zwei. Doch kurz nach dem Start über die zweiten 500 Meter gab es ein paar Schrecksekunden zu überstehen. "Nach wenigen Metern bin ich mit der Spitze im Eis hängengeblieben, fing mich aber schnell wieder. Trotzdem verlor ich an Geschwindigkeit, musste neu aufbauen", beschrieb Nico Ihle sein Missgeschick, das mit der nur achtbesten Zeit beinahe alle Hoffnungen zunichte gemacht hätte.