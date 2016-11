Nico Walther verteidigt beide Titel

Bob: Deutsche Meister am Königssee gesucht

erschienen am 01.11.2016



Chemnitz. Der Winter hat noch gar nicht richtig begonnen, da werden am Königssee schon die Deutschen Meister im Bobfahren gekürt. Am kommenden Wochenende wird der Dresdner Nico Walther versuchen, seine im Vorjahr auf seiner Heimbahn in Altenberg errungenen Titel im Zweier und im Vierer zu verteidigen. Eine neue Titelträgerin gibt es in jeden Fall bei den Damen, da Vorjahressiegerin Anja Schneiderheinze inzwischen ihren Rücktritt vom Leistungssport erklärt hat.

Ihre Nachfolgerin wird am Freitag und Samstag in (wie sonst nur bei der WM üblichen) vier Läufen ermittelt. Gute Chancen hat dabei die WM-Vierte Stephanie Schneider vom BSC Sachsen Oberbärenburg mit ihrem Team, auf den Fersen ist der Sächsin die für Oberhof startende Mariama Jamanka. Die Berlinerin war bei der WM im vergangenen Jahr in Innsbruck-Igls Siebte und ist die einzige deutsche Pilotin, die bereits im anspruchsvollen Eiskanal in Whistler Erfahrung sammeln konnte. Dort - auf der Olympiabahn von 2010 - wird in diesem Winter am 3. und 4. Dezember 2016 der Weltcupauftakt der Bobsportler und Skeletonis stattfinden. Ob die aus Meerane stammende Miriam Wagner nach ihrem "Sabbatjahr" noch einmal in die Spur finden kann, bleibt abzuwarten.

Bei den Männern wollen Zweierbobweltmeister Francesco Friedrich und auch Vizeweltmeister Johannes Lochner Nico Walther den nationalen Titel abjagen. Alle Teams werden die Rennen am Königssee aber auch dafür nutzen, das bestmögliche Material für den vorolympischen Winter zu finden. Bundestrainer René Spies hat alle drei Teams bereits für den Weltcup gesetzt. Hinter dem Trio kämpfen vornehmlich Juniorenmannschaften um Startplätze im Europacup. (ts)