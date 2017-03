Niederlage für Eispiraten in Bad Nauheim

erschienen am 15.03.2017



Bad Nauheim. Die Eispiraten Crimmitschau haben das erste Spiel der Play-down-Serie verloren. Sie mussten sich Dienstagabend auswärts beim EC Bad Nauheim mit 3:4 (0:1,2:2,1:0,0:1) nach Verlängerung geschlagen geben. Der Siegtreffer fiel in der 80. Minute durch Nick Dineen. Zu diesem Zeitpunkt standen die Eispiraten in Unterzahl auf dem Eis. Die Mannschaft aus Crimmitschau präsentierte sich mit einer ganz anderen Einstellung als in der Hauptrunde. Marcus Götz brachte Bad Nauheim kurz vor der ersten Pause in Führung (20.). Die Gäste starteten mit Treffern von Jason Pinizzotto (22.) und Erik Gollenbeck (31.) perfekt ins zweite Drittel. Die Hessen antworteten mit einem Doppelschlag. Harald Lange (35.) und Radek Krestan (36.) sorgten wieder für die 3:2-Führung.

Im letzten Abschnitt erzielte Erik Gollenbeck nach einem Konter den Ausgleich (45.). Die Partie verfolgten 2131 Zuschauer. Am Freitag (ab 20 Uhr) treffen die beiden Teams in Crimmitschau erneut aufeinander. Die Serie wird im Modus "best of seven" ausgetragen. Das heißt: Die Mannschaft, die zuerst vier Siege hat, schafft den Klassenerhalt. (hof)