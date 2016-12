Niederlage für Torschütze Draisaitl: "Ein bisschen enttäuscht"

erschienen am 07.12.2016



Eishockey-Jungstar Leon Draisaitl hat in der Profiliga NHL sein elftes Saisontor erzielt, mit den Edmonton Oilers aber den Kürzeren gezogen. Bei den Buffalo Sabres unterlagen die Kanadier mit 3:4 nach Verlängerung. Stürmer Draisaitl (21) gelang nach einem frühen 0:2-Rückstand Mitte des Schlussviertels das Tor zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung. Rasmus Ristolainen sorgte in Überzahl für die Entscheidung.

"Wir haben Charakter gezeigt und uns zurückgekämpft", sagte Draisaitl: "Wir hätten natürlich lieber zwei Punkte gehabt und sind ein bisschen enttäuscht." Edmonton ist im Westen mit 32 Punkten aus 28 Spielen Dritter.

Weiter Letzter im Osten sind die New York Islanders (25) trotz eines 4:2-Erfolges im Stadtderby gegen die Rangers. Verteidiger Dennis Seidenberg blieb ohne Scorerpunkt, Torhüter Thomas Greiss kam nicht zum Einsatz. Stürmer Tobias Rieder ging mit seinen Arizona Coyotes bei den Chicago Blackhawks 0:4 unter. Arizona (20) liegt im Westen auf dem vorletzten Platz.