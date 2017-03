Niederlechner: "Weiß noch nicht, wo ich spielen werde"

erschienen am 14.03.2017



Die Zukunft von Florian Niederlechner (26) beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg ist nach wie vor offen. Der Sport-Club habe "eine Kaufoption für mich", sagte der vom FSV Mainz 05 ausgeliehen Stürmer im Interview mit Goal.com: "Ziehen sie die, kann Mainz dagegen kein Veto einlegen. Wo ich in der nächsten Saison spielen werde, weiß ich noch nicht."

Noch habe es mit Freiburg keine Gespräche gegeben. "Ich will mich auch voll auf meine Aufgaben hier konzentrieren, meine Leistung bringen. Alles andere ist eine Entscheidung des SC Freiburg", sagte Niederlechner, der in dieser Saison in 24 Bundesliga-Spielen sieben Tore erzielt hatte.