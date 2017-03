Niners bezwingen Essen mit 88:76

erschienen am 25.03.2017



Chemnitz. Die Zweitligabasketballer der Niners Chemnitz haben ihr letztes Hauptrundenspiel in eigener Halle gegen Essen mit 88:76 (40:39) gewonnen. 1907 Zuschauer wurden Zeuge des zwölften Heimsieges. Damit sollten die Chemnitzer am Ende sogar Tabellendritter werden. Für die Gäste ging im Abstiegskampf um viel. Entsprechend engagiert kam Essen in die Partie. Bis zur Pause hielt man auch dank der sehr guten Dreierquote die Begegnung offen. Beide Teams verteidigten nicht gut. Nach der Pause zogen die Niners davon und hatten bis zu 20 Zähler Vorsprung. Davon konnten Essen im letzten Viertel zwischenzeitlich noch einiges wettmachen, das Ruder aber nicht mehr rumreißen. Bester Chemnitzer Werfer war Chris Carter mit 15 Zählern. (jz)