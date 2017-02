Niners erobern Tabellenplatz drei

erschienen am 25.02.2017



Chemnitz. Die Basketballer der Niners Chemnitz haben Tabellenplatz drei der Pro-A-Liga erobert. Im Zweitliga-Spitzenspiel schlug man in eigener Halle vor 2004 Zuschauern Kirchheim mit 80:66 (43:34). Die ersatzgeschwächten Gäste gerieten schnell ins Hintertreffen. Chemnitz traf in der ersten Halbzeit die Dreier hochprozentig und holte auch die meisten Rebounds. So betrug der Vorsprung vor der Pause schon 14 Zähler. Eine schwächere Wurfquote der Niners nach dem Wechsel konnte Kirchheim nicht nutzen. So ging das dritte Viertel sogar noch 9:6 für die Niners aus. Diesen Vorteil ließ man sich vor der begeisterten Kulisse in den letzten zehn Minuten nicht mehr nehmen. Bester Werfer war Kapitän Michael Fleischmann mit 21 Punkten. (jz)