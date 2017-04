Niners erreichen Playoff-Halbfinale

erschienen am 17.04.2017



Chemnitz. Die Zweitliga-Basketballer der Niners Chemnitz haben am Montag durch ein 75:67 (33:38)-Erfolg gegen Trier vor 2267 Zuschauern in der heimischen Richard Hartmann-Halle das Playoff-Halbfinale erreicht. Nach der 57:74 (27:39)-Niederlage in Rheinland-Pfalz am Sonnabend war die fünfte Partie notwendig geworden. In der entscheidenden Begegnung der Serie merkte man beiden Teams den Druck an. Die Gäste befreiten sich eher von der Nervosität und führten nach der Pause mit zehn Zählern. Nun entwickelte sich eine dramatische Begegnung, die niemand auf den Sitzen hielt. Die Niners glichen in der Schlussminute erstmals aus. Joe Lawson, der zum wertvollsten Spieler der Saison gewählt wurde, behielt fünfmal von der Freiwurflinie die Nerven und legte so den Grundstein für den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Bester Werfer war Virgil Matthews mit 14 Punkten. Kontrahent im Halbfinale sind die Rockets aus Gotha, die ihre Spiele aber inzwischen in Erfurt austragen. Die Serie Best-of-five beginnt am Freitag. (jz)