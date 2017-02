Niners finden in die Erfolgsspur zurück

erschienen am 17.02.2017



Hanau. Nach zwei Niederlagen in Folge haben die Zweitligabasketballer der Niners Chemnitz in die Erfolgsspur zurückgefunden. In Hanau siegten die Chemnitzer mit 73:62 (32:25). Gegen Ende des ersten Viertels waren die Gäste im Vorteil. Weil aber beide Teams nur eine durchschnittliche Wurfquote aufwiesen, konnten sich die Niners nicht entscheidend absetzen. Besonders aus der Distanz verzweifelten sie fast. Am Ende landeten nur vier Dreier von 28 Versuchen im Korb. Dennoch bauten die Gäste kurz vor Schluss das Polster auf 17 Zähler aus und sicherten sich so den Auswärtserfolg.

Bester Chemnitzer Werfer war Joe Lawson mit 18 Punkten. Schon am Sonntag (16 Uhr) empangen die Niners Hamburg zum nächsten Punktspiel. (jz)

Niners: Carter (10), Ziegenhagen (2), Matthews (12), Mixich (3), Richter (7), Seiferth (6), Fleischmann (9), Bradshaw (6), Lawson (18).