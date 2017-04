Niners müssen in Entscheidungsspiel

erschienen am 15.04.2017



Trier. Das Playoff-Viertelfinale der 2. Basketball-Bundesliga Pro A zwischen den Niners Chemnitz und Trier geht in ein fünftes und entscheidendes Spiel. Dieses findet am Ostermontag, 17 Uhr, in Chemnitz statt. Trier entledigte sich seiner Heimaufgabe am Samstagabend souverän, gewann deutlich mit 74:57 (39:27) und glich damit in der Serie zum 2:2 aus. Die Niners lagen schon zu Beginn 0:9 hinten und mussten vor allem im dritten Viertel einen deftigen Rückstand von zwischenzeitlich 27 Zählern hinnehmen. Viele Fehler und eine mittelmäßige Wurfquote der Gäste ließen Hoffungsfunken auf einen Auswärtserfolg schnell verlöschen. Bester Werfer war Joe Lawson mit 16 Punkten.

Der Halfinalkontrahent steht bereits fest. Da warten die Rockets aus Gotha, die ihre Partien in Erfurt austragen. (jz)