Niners nutzen Heimvorteil

erschienen am 07.04.2017



Chemnitz. Die Zweitliga-Basketballer der Niners Chemnitz haben den ersten Heimvorteil im Playoff-Viertelfinale genutzt. Die Chemnitzer besiegten vor 2013 lautstarken Zuschauern Trier mit 76:70 (36:34). Nach zähem Beginn der Gastgeber, in dem den Kontrahent auf zehn Zähler enteilte, wurde die Präzision erhöht. Die Trefferquote stieg, sodass die Niners mit einer Führung in die Pause gingen. Die diese Saison traditionell starke Phase nach dem Wechsel nutzte man, den Vorsprung auf 14 Punkte auszubauen. Die Gäste ließ sich aber dank erfolgreicher Dreier nicht abschütteln, dass es bis zum Ende spannend blieb. Bester Chemnitzer Werfer war Joe Lawson mit 16 Zählern. Schon am Sonntag trifft man in Trier erneut aufeinander. Für das Weiterkommen sind drei Erfolge notwendig. (jz)



Niners: Carter (9), Ziegenhagen (9), Matthews (8), Richter (5), Wess (2), Seiferth (8), Fleischmann (9), Bradshaw (10), Lawson (16).