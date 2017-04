Niners wieder im Vorteil

erschienen am 12.04.2017



Chemnitz. Im dritten Playoff-Viertelfinale der 2. Basketball-Bundesliga haben die Niners Chemnitz am Mittwochabend den zweiten Sieg erobert und sind damit in der Serie wieder im Vorteil. Gegen Trier gelang in einer dramatischen Schlussphase vor 2023 Zuschauern ein 80:78 (45:38)-Sieg. Bei den Chemnitzern fehlte kurzfristig Youngster Jonas Richter wegen eines Magen-Darm-Infekts. Die anderen Korbjäger sprangen in die Breche und sorgten bis weit ins vierte Viertel für eine Führung. Dann kamen die Gäste auf. Aber dank eines überragenden Joe Lawson, der 36 Zähler markierte, hielten die Niners den Erfolg fest. Das nächste Spiel findet am Sonnabend in Trier statt. Die Chemnitzer benötigen noch einen Sieg fürs Weiterkommen. (jz)

Niners: Carter (15), Ziegenhagen (13), Matthews (7), Wess, Seiferth (4), Fleischmann (2), Bradshaw (3), Lawson (36).