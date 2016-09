Nizza kassiert trotz Balotelli-Tor empfindliche Niederlage, Remis zwischen Anderlecht und St. Etienne

erschienen am 29.09.2016



Schalkes Gruppengegner OGC Nizza verliert erneut, und die Mainzer Kontrahenten nehmen sich gegenseitig die Punkte weg: Nizza hat in der Europa League trotz eines Treffers von Stürmerstar Mario Balotelli die zweite Pleite in Folge kassiert. Nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Schalke 04 verlor das Team von Trainer Lucien Favre auch beim russischen Klub FK Krasnodar 2:5 (1:2).

Der Spitzenreiter der französischen Ligue 1 bleibt auf europäischer Bühne in Gruppe I damit ohne Zähler, Krasnodar liegt noch vor den punktgleichen Schalkern auf Rang eins (beide 6).

Der RSC Anderlecht kam indes in Gruppe C beim AS St. Etienne trotz langer Führung nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Der belgische Vizemeister liegt in Gruppe C zwar noch an der Spitze, Mainz schloss jedoch nach Punkten auf (beide 4).

Englands Rekordmeister Manchester United gewann dank eines Treffers von Superstar Zlatan Ibrahimovic (69.) knapp mit 1:0 (0:0) gegen den ukrainischen Vertreter Sorja Lugansk. Der zwei Minuten zuvor eingewechselte Kapitän Wayne Rooney hatte das Tor durch einen schlecht getroffenen Schuss eher zufällig vorbereitet.

Der italienische Hauptstadtklub AS Rom besiegte Astra Giurgiu aus Rumänien klar mit 4:0 (2:0). Dabei bereitete Altstar Francesco Totti zwei Tage nach seinem 40. Geburtstag die Tore von Kevin Strootman (15.) und Mohamed Salah (55.) direkt vor, am Treffer von Federico Fazio (45.+2) war er mit einem Freistoß beteiligt. Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger war nach seinem in der EM-Vorbereitung erlittenen Kreuzbandriss noch nicht wieder dabei.

Krasnodar ging durch Fjodor Smolow (22.) und Joãozinho (33./65.) in Führung, Balotelli (43.) und Wylan Cyprien (71.) gelangen jeweils zwischenzeitliche Anschlusstreffer, bevor Ari (86./90.+3) für die Entscheidung sorgte. Für den in Ungnade gefallenen ehemaligen italienischen Nationalspieler Balotelli war es das fünfte Tor im vierten Spiel im Trikot des OGC.

Der tschechische Vize-Meister Sparta Prag fügte dem ehemaligen Champions-League-Sieger Inter Mailand die nächste peinliche Niederlage zu. Die Italiener unterlagen mit 1:3 (0:2) und sind mit null Punkten Gruppenletzter. Der Ex-Frankfurter Vaclav Kadlec (7./25.) brachte die Tschechen in Führung, Rodrigo Palacio (71.) traf für die Mailänder. Mario Holek (76.) besorgte kurz danach den Endstand. Dem Tor war ein Platzverweis gegen Andrea Ranocchia (75.) vorausgegangen.