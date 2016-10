Nizza und Favre gelingt erster Sieg, auch St. Etienne und Manchester erfolgreich

erschienen am 20.10.2016



Nach dem Höhenflug in Frankreich hat der frühere Bundesliga-Trainer Lucien Favre mit dem OGC Nizza im dritten Anlauf den ersten Sieg in der Fußball-Europa-League gefeiert. Bei RB Salzburg setzte sich der Spitzenreiter der Ligue 1 am dritten Spieltag der Schalker Gruppe I 1:0 (1:0) durch und wahrte seine Chancen auf das Weiterkommen. Alassane Plea (13.) erzielte das Siegtor für die Südfranzosen.

Mainz' Gruppengegner AS St. Etienne bezwang den aserbaidschanischen Klub FK Qäbälä mit 1:0 (0:0). Ein Eigentor von Ricardinho (70.) brachte den Franzosen den Sieg. Wegen des schlechteren Torverhältnisses liegt St. Etienne aber weiter hinter den Mainzern auf Platz drei der Tabelle C.

Der englische Rekordmeister Manchester United hat sich derweil nach dem enttäuschenden Ligastart und dem 0:0 gegen Erzrivale FC Liverpool am Montag den Frust von der Seele geschossen. Das Team von Jose Mourinho fertigte im dritten Spiel Fenerbahce Istanbul 4:1 (3:0) ab und übernahm in der Gruppe A die Tabellenführung.

Innerhalb von wenigen Minuten trafen Paul Pogba (31.) und Anthony Martial (34.) per Elfmeter. Kurz vor dem Pausenpfiff legte der französische Nationalspieler Pogba (45.+1) nach, Jesse Lingard (48.) erhöhte zu Beginn der zweiten Hälfte. Der Niederländer Robin van Persie (83.) erzielte den Treffer für die Türken.

Auch Inter Mailand, in der italienischen Serie A ins Mittelfeld abgestürzt, feierte nach zwei Niederlagen den ersten Erfolg in Gruppe K. Gegen den FC Southampton siegten die Nerazzurri dank des Treffers von Antonio Candreva (67.) mit 1:0 (1:0). Inters Ligakonkurrent AC Florenz kam bei Slovan Liberec zu einem 3:1 (2:0) und ist Spitzenreiter der Gruppe J.

Keine Mühe hatte Vorjahres-Halbfinalist Schachtjor Donezk beim 5:0 (2:0) gegen die KAA Gent. Der FC Villareal schaffte derweil beim türkischen Osmanlispor FK nach 0:2-Pausenrückstand noch ein 2:2-Unentschieden und verteidigte damit die Tabellenführung in der Gruppe L. Ajax Amsterdam ließ in Gruppe G durch das 2:2 (1:1) bei Celta Vigo erstmals Punkte liegen.