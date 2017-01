Nordische Kombination: Weltcup-Rekordsieger Manninen gibt Comeback

erschienen am 03.01.2017



Weltcup-Rekordsieger Hannu Manninen gibt sein Comeback in der nordischen Kombination. Das bestätigte der 38 Jahre alte Finne am Donnerstag. "Meine Motivation ist, dass ich schauen möchte, ob ich weiter mit den besten Kombinierern Finnlands und anderer Nationen mithalten kann", sagte Manninen in einem Interview mit dem Ski-Weltverband FIS.

Manninen, mit 48 Einzelsiegen der erfolgreichste Athlet seiner Sportart und viermaliger Gewinner des Gesamtweltcups, werde demnach beim Weltcup im finnischen Lahti (7./8. Januar) einsteigen und ein "bestmögliches Ergebnis in der derzeitigen Situation" anpeilen.

Manninen hatte 2008 und 2011 bereits zweimal seine Karriere beendet, war 2009 aber schon für kurze Zeit zurückgekehrt und hatte dabei noch drei weitere Siege gefeiert.