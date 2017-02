Nordische Ski-WM in Lahti: Letztes Heimspiel für Ahonen

Im Mai wird das finnische Skisprungidol 40 Jahre alt. 1989 war Janne Ahonen bei der WM in seiner Heimatstadt mit zwölf Jahren Vorspringer, 2001 Dritter auf der Großschanze. Das dritte Heimspiel war als krönender Abschluss geplant.

Von Thomas Prenzel

erschienen am 22.02.2017



Lahti. Lahti. Es sollte der emotionale Höhepunkt dieser siebenten Ski-Weltmeisterschaft in Lahti, die heute Abend feierlich eröffnet wird, werden. Janne Ahonen, der skispringende Lokalheld, startet mit seinem Sohn Mico im Teamwettbewerb. Was für eine Geschichte. Fast zu schön, um wahr zu sein. Denn ein gemeinsamer Auftritt des 15-Jährigen mit seinem 39 Jahre alten Papa ist zumindest im Wettkampf höchst unwahrscheinlich. Mico, der mit seinem Vater in einer Trainingsgruppe übt und schon eine Bestweite von 183 Metern aufzuweisen hat, kam diesen Winter noch nicht so richtig in die Spur. So wie das gesamte finnische Skispringen in den vergangenen Jahren. Die Ränge 65 und 66 erreichte Mico beim zweitklassigen Continental-Cup Mitte Dezember in Notodden (Norwegen). Mitte Februar kam Platz 17 bei den Olympischen Jugendspielen in Erzurum (Türkei) dazu.

Dennoch könnte Janne Ahonen, in Lahti geboren, bei seiner Heim-WM von Mico wertvolle Tipps bekommen. Dann nämlich, wenn das Talent während der Titelkämpfe als Vorspringer die Anlage testen sollte. So wie es Janne Ahonen 1989 bereits als 12-Jähriger auf seinen Hausschanzen getan hat. "Ich kann es kaum glauben, dass ich jetzt immer noch dabei bin", sagte Ahonen im Herbst bei einem Sponsorentermin in seiner Heimatstadt. Und auf die Frage, ob er sich von seinem Jungen denn auch etwas abschauen könne, bemerkte er mit einem Augenzwinkern: "Von den jungen Leuten kann man doch immer dazulernen ..."

Umgekehrt natürlich auch. Vor 28 Jahren pfiff zum Beispiel der Wind am Salpausselkä-Bakken noch etwas heftiger. Auch heute braucht man trotz angebrachter Windschutznetze das Glück des Tüchtigen beim Skispringen. Der V-Stil bietet dem Wind mehr Angriffsfläche als die parallele Brettführung früher. Ahonen hat beides erlebt: Zunächst 1989 als Vorspringer, als Jens Weißflog zu Gold und Silber flog, während Ahonens Landsleute Jari Puikkonen (Gold Großschanze), Ari-Pekka Nikkola (2./4.) und Matti Nykänen (4./3.) eine schwer bezwingbare Streitmacht in der Springerwelt stellten. Zwölf Jahre später gewann Ahonen selbst bei der Heim-WM 2001 hinter

Martin Schmitt und Adam Malysz Bronze auf der Großschanze. Nun also, soviel steht fest, wird der in den Medien als "Schweiger aus Finnland" bezeichnete Familienvater seine letzten Titelkämpfe als Aktiver in seiner Heimatstadt erleben.

Allerdings fliegt die Finn Air im Jahr 2017 nur noch mit, statt vorn dabei. Es müsste schon ein großes Wunder geschehen, wenn Nykänens Erben in den Medaillenkampf eingreifen könnten. Janne Ahonen schaffte es nach seinem zweiten Comeback (2013) bisher nicht, die Mosaiksteine für weite Flüge wie das Körpergewicht, den Absprung, die Technik und Dynamik erfolgreich zu vereinen. Der Saisoneinstieg in Ruka (34./34.) und Klingenthal (45.) gestaltete sich zäh, in Lillehammer scheiterte er sogar in der Qualifikation. Erst zuletzt ging es beim Fliegen in Oberstdorf (23./25.) leicht bergauf. Das reicht schon zum WM-Hoffnungsträger für die Finnen - und das mit 39 Jahren. Viel sagt das aus über die lahmende Nachwuchsentwicklung der einst führenden Skisprungnation. Es gibt viele Baustellen im finnischen Sport. Bei Olympia in Rio holte das Land der Tausend Seen eine Bronzemedaille durch Boxerin Mira Potkonen. Das war's.

Einer, der maßgeblich für die ruhmreichen Zeiten im finnischen Skispringen verantwortlich war, heißt Hannu Lepistö. Die inzwischen 70-jährige Trainerlegende hat Matti Nykänen 1984 zum Olympiasieger gemacht und auch Ahonen als Privatcoach trainiert. Heute lebt er in seinem Landhaus nahe Lahti und kümmert sich um seine zwei Pferde. Skispringen kommentiert er für "Eurosport Finnland". Mit seinem einstigen Schützling Ahonen telefoniert er zumindest regelmäßig. "Die jungen Leute müssen jetzt die Probleme lösen", sagt Lepistö. Es hat den Anschein, dass er dies nur so sagt und weiß, dass es die jungen Trainer kaum noch gibt. "Wir haben die Schulung der Trainer vergessen. Früher hatten wir viele Zentren mit starken Trainingsgruppen in Lahti, Kuopio oder Rovaniemi. Davon ist nicht mehr viel übrig", beklagt der Coach, dass zu wenige Kinder und Jugendliche nordischen Skisport betreiben. "In Finnland ist Eishockey stark. Da gibt es ein super Talentsystem und Koordination mit den Schulen - und viele neue Eishallen", erklärt Lepistö und blickt wehmütig zurück: "Wir hatten früher in jedem Dorf Schanzen, so wie es jetzt in Slowenien ist. Bei uns aber sind viele kaputt." Dass im Land eine

Debatte über die stiefmütterliche Sportförderung entflammt ist, sieht Lepistö weniger dramatisch: "Wenn wir gute Arbeit mit den Kindern machen, bekommen wir auch Geld."

Trotzdem sind viele Fragen offen. Warum zum Beispiel reibt sich ein ausgewiesener Fachmann wie Trainer Mika Kojonkoski als Funktionär im NOK Finnlands auf, anstatt den Springern auf die Beine zu helfen? Der Versuch, das weltweite Erfolgsmodell mit einem Nationalcoach aus Österreich zu kopieren, wirkte auf den letzten Drücker inspirationslos. Andreas Mitter mag fachlich überzeugen, doch der junge Trainer kann offenbar nur Schadensbegrenzung betreiben. Für einen langfristigen Erfolg muss ein Konzept her und Grundsätzliches überdacht werden. Hannu Lepistö winkt etwas deprimiert ab: "Für die junge Generation ist der Computer interessanter, als draußen Ski zu laufen."

Ahonen kam zweimal zurück Eine große Karriere: Der Finne gilt als erfolgreichster Skispringer seiner Generation. Als fünfmaliger Gesamtsieger bei der Vierschanzentournee ist er Rekordhalter. Mit zwei olympischen Team-Medaillen (jeweils Silber 2002 und 2006) sowie zehn Medaillen (5-mal Gold) bei nordischen und sieben bei Skiflug-Weltmeisterschaften zählt der heute 39-Jährige zu den Ausnahmeathleten seines Sports. Außerdem errang er 36 Einzel- und zwei Gesamt-Weltcupsiege (2004, 2005). Janne Ahonen erklärte zweimal (2008 und 2011) seinen Rücktritt und kehrte zweimal (2009 und 2013) auf die große Springerbühne zurück. (tp)

Eric Frenzel Der 28 Jahre alte Kombinierer ist bereits Einzel-Weltmeister auf der kleinen (2011: Oslo) und der großen Schanze (2013: Val di Fiemme). In Falun folgte 2015 der Teamtitel. Der Olympiasieger von 2014 gewann zuletzt viermal in Folge den Gesamtweltcup. Der fünfte Streich ist nach seiner sechsten WM-Teilnahme - die Ergebnisse von Lahti fließen nicht in diese Wertung ein - ein Ziel. Frenzel ist als Oberfeldwebel bei der Bundeswehr angestellt und studiert in Mittweida Wirtschaftsingenieurwesen. Begonnen hat der Schützling der Heimtrainer Frank Erlbeck und Jens Einsiedel mit sechs Jahren in Geyer, wo ihn Vater Uwe und Steffen Küchler als erste Übungsleiter betreuten. Frenzel ist mit Laura verheiratet, er hat zwei Söhne Philipp (10 Jahre) und Leopold (1), das dritte Kind ist unterwegs. Die Familie wohnt in Floßenbürg in der Oberpfalz. (tp)

Björn Kircheisen Der 33 Jahre alte Kombinierer vom WSV 08 Johanngeorgenstadt startet zum achten Mal bei einer WM. Der Bundespolizist jagt in Lahti sein erstes Gold bei einem Großereignis hinterher. Elfmal Silber und drei Bronzemedaillen brachte der Schützling von den Heimtrainern Kerst Dietel, Uwe Schuricht und Konrad Winkler bisher von den Saisonhöhepunkten (WM, Olympia) mit heim. Nur vor zwei Jahren ging er in Falun leer aus. Vor diesem Winter setzte Kircheisen alles auf eine Karte, wechselte sein Material und reduzierte sein Körpergewicht, kehrte in die Weltklasse zurück. Angefangen hatte Kircheisen als kleiner "Gung" in Johanngeorgenstadt bei Christoph Beyer und später bei Erich Hilbig. Kircheisen ist mit Saskia verlobt, er lebt in Aschau nahe des Chiemsees. (tp)

Richard Freitag Der 25 Jahre alte Skispringer von der SG Nickelhütte Aue hat seinen WM-Medaillensatz (Silber, Bronze 2013, Gold 2015) bisher allesamt in Teamwettbewerben (einschließlich Mixed) gewonnen. Diesen Winter lief es für den Schützling des Oberwiesenthaler Heimtrainers Tino Haase wechselhaft. Bestes Saisonresultat ist Rang drei in Zakopane. Der Erzgebirger, Sohn des früheren Spitzenspringers Holger Freitag, hat bis zu seiner vierten WM-Teilnahme komplett alle Weltcups bestritten. Am Fichtelberg wohnt er in einer WG mit Eric Frenzel, gemeinsam gehören sie der Sportfördergruppe der Bundeswehr in Frankenberg an. Begonnen hat Freitag wie Kircheisen bei Erich Hilbig in Johanngeorgenstadt als Kombinierer. (tp)

Katharina Hennig Die 20 Jahre alte Langläuferin vom WSC Oberwiesenthal hat mit ihrer ersten WM-Teilnahme schon viel erreicht. Vor Saisonbeginn hieß das Ziel U-23-WM in Park City. Doch aufgrund ihrer starken Weltcupergebnisse (16. in Davos, 15. in Val Mustair) und dem sensationellen zweiten Staffelplatz von Ulricehamn ergatterte sich der Schützling von Heimtrainer Janko Neuber das Ticket für Lahti, wo sie in erster Linie Erfahrungen sammeln soll. Hennig, die im Elternhaus in Königswalde bei Annaberg wohnt, stammt aus einer Sportfamilie. Auch ihr jüngerer Bruder Hans ist als Langläufer talentiert. Ihr Vorbild ist Staffel-Olympiasiegerin Viola Bauer, die in Neudorf bei Joachim Gerstenberger das Abc des Langlaufs erlernte - so wie Katharina Hennig auch. (tp)

Kombinierer als Favoriten Deutsche Asse wollen in jeder Disziplin eine Medaille Lahti. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Für die deutschen Kombinierer soll sich dieser Spruch bei der WM nicht bewahrheiten. Denn die Asse um Eric Frenzel und Co. haben 18 der 19 Saisonweltcups als Sieger beendet. Nur beim letzten in Sapporo, als die Weltcupführenden Johannes Rydzek und Frenzel fehlten, gab es mit Akito Watabe (Japan) keinen deutschen Triumph. Entsprechend forsch geht Bundestrainer Hermann Weinbuch an die Zielsetzung für Lahti heran: "Nach den Vorleistungen sollten es schon drei Medaillen werden, davon mindestens eine goldene", so der Weltmeister von 1985. Mit seinen Zielen liegt er weit über der Vorgabe des Deutschen Skiverbandes (DSV). "In jeder Disziplin eine Medaille", formulierte Karin Orgeldinger, DSV-Sportdirektorin, die Ansprüche des 29-köpfigen Aufgebotes. Einen Gold-Rausch wie vor zwei Jahren erwartet die Funktionärin diesmal nicht, zumal im Skispringen der in Falun überragende Severin Freund (Kreuzbandriss) zuschauen muss. In Schweden erlebte der DSV die erfolgreichste WM seiner Geschichte. Acht Medaillen, davon fünf aus Gold,

erbeuteten die Asse. Ohne Medaille blieben damals die Langläufer, die erneut die Sorgenkinder sind. "Wir haben uns nach 2015 komplett neu aufgestellt. Mit den Rahmenbedingungen, die wir geschaffen haben, sind wir dort, wo wir hinwollten. Was die Leistungsfähigkeit anbelangt, gab es einige Rückschläge", erklärte Orgeldinger. Aus sächsischer Sicht hält Langlauf-Küken Katharina Hennig die grün-weiße Fahne am Leuchten. Wie in Falun hat es kein männlicher Langläufer zur WM geschafft. Im Damenskispringen sind zudem nach der schweren Verletzung von Ulrike Gräßler deren Nachfolgerinnen noch nicht WM-reif. (tp)