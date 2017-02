Nordische WM: Deutsche Langlauf-Duos im Teamsprint-Finale

erschienen am 26.02.2017



Die Skilangläuferinnen Steffi Böhler (Ibach) und Nicole Fessel (Oberstdorf) haben bei der Nordischen WM in Lahti das Finale im Teamsprint erreicht. Das DSV-Duo belegte in seinem Vorlauf Platz zwei hinter Schweden und schaffte damit direkt den Einzug in die Entscheidung der besten Zehn ab 12.30 Uhr MEZ.

Den ersten Vorlauf hatten die favorisierten Norwegerinnen mit Sprint-Weltmeisterin Maiken Caspersen Falla und Weltcup-Spitzenreiterin Heidi Weng vor Finnland gewonnen.

Die bislang einzige deutsche WM-Medaille im Teamsprint der Frauen hatten 2007 Evi Sachenbacher und Claudia Nystad mit Silber in Sapporo geholt, drei Jahre später wurde das Duo in Vancouver Olympiasieger.

Bei den Männern erreichten Thomas Bing (Dermbach) und Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) als Vierte ihres Vorlaufs über die Zeitregel ebenfalls das Finale. Allerdings stürzte Eisenlauer dabei schmerzhaft auf die Schulter. Die beste Vorlaufzeit legte Norwegen mit Johannes Hösflot Kläbo und Emil Iversen hin.