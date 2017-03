Nordische WM: Katharina Hennig aus Oberwiesenthal für Langlauf-Staffel nominiert

erschienen am 01.03.2017



Aufsteigerin Katharina Hennig aus Oberwiesenthal ist für die Langlauf-Staffel in Lahti nominiert worden. Dies gab der DSV bekannt. Das Aufgebot für die Staffel über 4x5 km am Donnerstag (14.00 Uhr MEZ/ARD und Eurosport) komplettieren Sandra Ringwald (Schonach) und den Staffel-Olympiadritten Stefanie Böhler (Ibach) und Nicole Fessel (Oberstdorf). Die deutschen Skilangläufer gehen ihre letzte realistische Chance auf eine WM-Medaille in Lahti an.

Damit muss die frühere Junioren-Weltmeisterin Victoria Carl (Zella-Mehlis) ebenso wie Sprinterin Hanna Kolb (Buchenberg) zusehen. Die 36 Jahre alte Böhler, die an der Seite von Fessel in der Olympiastaffel 2014 die letzte deutsche Langlauf-Medaille bei einem Großereignis geholt hatte, war am Dienstag im Klassikrennen über 10 km starke Zehnte geworden. Fessel zeigte mit Platz 16 ebenfalls aufsteigende Tendenz.

Dem DSV-Loipenteam droht in Lahti die dritte medaillenlose WM in Serie. Zuletzt hatte 2011 in Oslo die Männerstaffel Bronze geholt.