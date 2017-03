Norweger Dahl gewinnt 93. Wasalauf mit 15.000 Teilnehmern

erschienen am 05.03.2017



Der norwegische Skilangläufer John Kristian Dahl hat wie 2014 und 2016 den traditionsreichen Wasalauf in Nordschweden gewonnen. Der 35-Jährige siegte nach 90 Kilometern von Sälen nach Mora im Zielsprint. Dahl benötigte 3:57:18 Stunden, der Streckenrekord des Schweden Jörgen Brink aus dem Jahr 2009 (3:38:41) geriet nicht in Gefahr.

Bester Deutscher unter den rund 15.000 Startern war Florian Rohde auf dem 38. Rang. Der 32-Jährige kam unmittelbar hinter dem Tschechen Lukas Bauer ins Ziel, der frühere Gesamtweltcup-Sieger war am Freitag noch in der WM-Staffel von Oslo gestartet. Bei den Frauen setzte sich die Schwedin Britta Johansson in 4:19:43 Stunden durch.

Der Wasalauf wird traditionell im klassischen Stil gelaufen. Klassisch ist auch die Entstehungsgeschichte: 1521 hatte Revolutionär Gustav Wasa versucht, Bürger in Mora zu einem Aufstand gegen Dänemark zu ermuntern. Diese lehnten ab, Wasa stieg auf seine Ski und floh.

Wenig später überlegten es sich seine Landsleute anders und schickten ihre schnellsten Männer hinterher, die Wasa erst in Sälen einholten. Es war der Beginn einer Zeitenwende: Zwei Jahre später war Schweden frei und Gustav Wasa König.