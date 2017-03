Norweger gewinnen Langlauf-Staffel - Deutschland Sechster

erschienen am 03.03.2017



Norwegens Skilangläufer haben bei der WM in Lahti Gold in der 4x10-km-Staffel gewonnen. Das Quartett um Topstar Martin Johnsrud Sundby setzte sich vor Russland (+4,6 Sekunden) sowie Schweden (2:31,8 Minuten zurück) durch und holte damit zum neunten Mal in Folge den Titel.

Die deutsche Staffel mit Thomas Bing (Dermbach), Jonas Dobler (Traunstein), Florian Notz (Römerstein) und Lucas Bögl (Gaißach) hatte bis in die letzte Runde um die Bronzemedaille gekämpft, musste sich aber letztlich mit Platz sechs (+2:42,8) begnügen.

Notz hatte an Position drei auf Schlussläufer Bögl übergeben, der aber auf dem letzten Kilometer abreißen lassen musste. Im Kampf um Bronze profitierte der Schwede Calle Halfvarsson von einem Sturz des Finnen Matti Heikinen eingangs der Zielgeraden. Das Team des Gastgebers kam damit nur auf Platz fünf.