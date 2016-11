Nowitzki auf dem Weg der Besserung - Zeitpunkt der Rückkehr offen

erschienen am 11.11.2016



Basketball-Superstar Dirk Nowitzki ist nach seiner Achillessehnenverletzung ins Training der Dallas Mavericks zurückgekehrt. "Es ist definitiv besser, aber ich habe noch nicht so viel gemacht", sagte der 38-Jährige dem US-Fernsehsender ESPN: "Heute war es gut, aber wir waren noch nicht annähernd bei vollem Tempo. Ich habe erst angefangen, mich auf dem Feld zu bewegen."

Der Würzburger muss aktuell pausieren und verpasste die vergangenen Spiele der Texaner. Insgesamt kam der ehemals wertvollste Spieler (MVP) der nordamerikanischen Profiliga NBA in der laufenden Spielzeit wegen Magenbeschwerden und den Problemen mit seiner Achillessehne erst dreimal zum Einsatz. Dallas gewann nur zwei von acht Spielen.

Noch ist unklar, wann Nowitzki dem Meister von 2011 wieder zur Verfügung stehen wird. "Wir wollen nichts überstürzen", sagte Nowitzki, der am Wochenende seine Form testen will. Am liebsten würde der Power Forward am Montag gegen die New York Knicks und zwei Tage später gegen die Boston Celtics wieder dabei sein. "Das sind zwei meiner liebsten Auswärtsspiele. Aber ich weiß momentan noch nicht, ob das klappt", sagte Nowitzki.