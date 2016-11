Nowitzki fehlt weiter - Dallas verliert erneut

erschienen am 15.11.2016



Die Rückkehr von Dirk Nowitzki auf das Basketballfeld lässt weiter auf sich warten. Der Superstar der Dallas Mavericks kam auch im NBA-Spiel bei den New York Knicks nicht zum Einsatz und erlebte die 77:93-Niederlage als Zuschauer auf der Ersatzbank. Den 38-Jährigen plagen nach wie vor Achillessehnenprobleme.

"Das größte Problem ist das Laufen", sagte Nowitzki, der noch am Vormittagstraining im Madison Square Garden teilgenommen hatte. Das Spiel verfolgte der Würzburger dann im grauen Anzug. "Ich kann nicht hoch und runter rennen. Ich habe bisher kein volles Training absolviert, ich bin noch nicht soweit."

Nowitzki, der die vergangenen vier Spiele verpasst hat, glaubt an eine baldige Rückkehr. "Das Gute ist, dass es besser wird. Ich kann immer mehr machen", erklärte der ehemalige Nationalspieler. "Leider hat es für heute nicht gereicht."

Dallas kassierte die siebte Niederlage im neunten Saisonspiel und ist im Westen Vorletzter, nur die New Orleans Pelicans (2:9) sind schlechter. Neuzugang Harrison Barnes war in New York mit 20 Punkten bester Werfer der Texaner. Am Mittwoch spielen die Mavericks bei Rekordmeister Boston Celtics.