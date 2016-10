Nowitzki lobt Schröder: "Kann ein Allstar werden"

erschienen am 01.11.2016



Superstar Dirk Nowitzki traut seinem jungen Landsmann Dennis Schröder eine große Karriere in der Basketball-Profiliga NBA zu. "Wenn er noch an seinem Wurf aus der Distanz arbeitet, kann er ein Allstar werden. Er hat großes Potenzial", sagte der Würzburger der Sport Bild.

Nowitzki (Dallas Mavericks) schätzt sehr, was Schröder (Atlanta Hawks) leistet. "Er ist ein toller Spieler, ungemein schnell, besonders auf den ersten Metern, stark im Dribbling und mit sehr viel Zug zum Korb", sagte der 38-Jährige. Wie Schröder (23) neben dem Platz auftritt, ist nicht Nowitzkis Sache: "Der Dennis ist ein ganz anderer Typ als ich: extrovertiert und mit großem Selbstbewusstsein ausgestattet, das er auch nach außen trägt."

Schröder hatte zuletzt seinen Vertrag in Atlanta um vier Jahre verlängert und kann in diesem Zeitraum bis zu 70 Millionen Dollar (64 Millionen Euro) verdienen.