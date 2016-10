Nowitzki quält sich: "Erst mal tut alles weh"

erschienen am 28.10.2016



Für Dirk Nowitzki liegt die Erfolgschance seiner Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA allein in perfekter Teamarbeit. "Wir müssen kreativ sein. Wir sind nicht die Schnellsten, wir sind nicht die Besten, die zum Korb ziehen können. Wir müssen clever spielen, gute Würfe, eine gute Balance finden", sagte der 38-Jährige im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Nowitzki ist mit einem 121:130 nach Verlängerung bei den Indiana Pacers in seine 19. NBA-Saison gestartet, die Vorbereitung fiel ihm schwer. "Wenn du einmal konditionell auf null bist, brauchst du im Alter zwei, drei, vier Monate, bis du wieder dran bist. Das Hin- und Hergerenne, die Bewegungen, wenn dich jemand verteidigt", berichtete er: "Da tut erst mal alles wieder weh. Vor allem in der ersten Woche des Trainingscamps, wenn man zweimal am Tag trainiert." Er hoffe, dass sein Körper dies "die nächsten zwei Jahre" noch mitmache.

Dann wäre Nowitzki 40 - seine Zukunft sieht er in Amerika. "Das Land hat mir erlaubt, meinen Traum zu leben, so viel Geld zu verdienen, und wahrscheinlich wird es auch nach meiner Karriere meine Heimat bleiben", sagte er.