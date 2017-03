Nowitzki siegt mit Dallas, Schröder verliert beim Meister

erschienen am 04.03.2017



Basketball-Superstar Dirk Nowitzki darf sich mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA weiterhin Chancen auf die Teilnahme an den Play-offs ausrechnen. Gegen die Memphis Grizzlys gewann der Meister von 2011 mit 104:100 und verkürzte durch den 25. Saisonsieg (36 Niederlagen) den Abstand auf Rang acht, derzeit belegt von den Denver Nuggets (28:33). Nowitzki kam auf zehn Punkte und sieben Rebounds.

Nationalspieler Dennis Schröder musste sich derweil mit den Atlanta Hawks trotz einer zwischenzeitlichen Aufholjagd dem Meister Cleveland Cavaliers mit 130:135 geschlagen geben. Der 23-Jährige überzeugte dabei mit 17 Zählern und sieben Assists, leistete sich aber auch fünf Ballverluste. Machtwinner für Cleveland, die mit 25 verwandelten Dreiern einen NBA-Rekord aufstellten, war Kyrie Irving mit 43 Zählern. Superstar LeBron James glänzte zudem mit 38 Punkten.