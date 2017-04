Nürnberg Ice Tigers verlängern mit Center Dupuis

erschienen am 08.04.2017



Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) setzen weiter auf die Dienste von Mittelstürmer Philippe Dupuis. Der 31-jährige Kanadier und die am Dienstag im Play-off-Halbfinale an den Grizzlys Wolfsburg gescheiterten Franken einigten sich auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages bis 2018.

Nach drei Jahren bei den Hamburg Freezers war Philippe Dupuis im vergangenen Sommer nach Nürnberg gewechselt. Für die Ice Tigers bestritt der er alle 65 Saisonspiele (14 Tore, 31 Vorlagen).