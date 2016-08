NÃ¼rnberg leiht Matavz vom FC Augsburg aus

Nürnberg leiht Matavz vom FC Augsburg aus

erschienen am 30.08.2016



Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat sich vor Ablauf der Transferperiode noch einmal verstärkt. Vom Bundesligisten FC Augsburg kommt Stürmer Tim Matavz auf Leihbasis für ein Jahr zu den Franken. "Wir wollen Tim Matavz die Möglichkeit geben, wieder in einen Spielrhythmus zu kommen", sagte Augsburgs sportlicher Geschäftsführer Stefan Reuter.

Der Slowene Matavz ist nach Shawn Parker bereits der zweite Spieler, der vom FCA zum Club wechselt. Für Augsburg erzielte er in bislang 34 Pflichtspielen drei Tore, in der Rückrunde der vergangenen Saison war Matavz an den italienischen Erstligisten FC Genua 93 ausgeliehen.