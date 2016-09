Nur Vierter - London-Sieger Popow verpasst Medaille Ã¼ber 100 m

Nur Vierter - London-Sieger Popow verpasst Medaille über 100 m

erschienen am 15.09.2016



London-Paralympicssieger Heinrich Popow hat einen erneuten Coup über 100 m und sogar eine Medaille verpasst. Der 33 Jahre alte Leverkusener wurde am Donnerstag in Rio de Janeiro in 12,46 Sekunden nur Vierter. Eine zweite Gold-Chance hat Popow am Samstag im Weitsprung, wo er seit diesem Jahr Weltrekordler ist.

Hinter dem australischen Sieger Scott Reardon (12,26), Lebensgefährte der deutschen Weitsprung-Paralympicssiegerin Vanessa Low, vergab das Internationale Paralympische Komitee (IPC) zwei Silbermedaillen an die zeitgleichen Richard Whitehead (Großbritannien) und Daniel Wagner (Dänemark/beide 12,32).