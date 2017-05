Nur nicht an die Millionen denken

Chris Löwe über den Aufstieg in die Premier League, das Nervenspiel vom Elfmeterpunkt und Ex-Club CFC

erschienen am 31.05.2017



Chemnitz. Mit einem 4:3-Sieg nach Elfmeterschießen gegen den FC Reading ist Huddersfield Town am Montagabend in die englische Premier League aufgestiegen. Mit dabei: Der langjährige Fußballprofi des Chemnitzer FC, Chris Löwe (28 Jahre). Benjamin Lummer erreichte den gebürtigen Plauener am Dienstag telefonisch vor der Meisterfeier in der nordenglischen 160.000-Einwohner-Stadt.

Freie Presse: Herr Löwe, Glückwunsch zum Aufstieg in die Premier League. Wie geht es Ihnen am Tag nach dem Finale?

Chris Löwe : Mir geht es gut. Wir haben nach dem Spiel natürlich gefeiert. So einen Tag erlebt man nicht oft in seiner Karriere.

Haben Sie überhaupt schon realisiert, was da passiert ist?

Das ist ein Wahnsinn. Als ich nach Huddersfield gegangen bin, habe ich nicht damit gerechnet, nochmal Erste Liga zu spielen. Dafür waren die drei Jahre zuvor in Kaiserslautern zu durchwachsen. Ich werde noch ein paar Tage brauchen, um alles zu realisieren.

Welchen Stellenwert hat der Aufstieg in Ihrer Karriere?

Ich bin mit Borussia Dortmund Deutscher Meister geworden und habe den DFB-Pokal gewonnen. Aber der Aufstieg ist für mich eine Stufe darüber, weil ich bei Huddersfield einen größeren Anteil am Erfolg hatte als damals beim BVB. Das ist mein größter Erfolg bislang.

Huddersfield galt nicht als Aufstiegsfavorit. Haben Sie mit so einem Erfolg gerechnet?

Nein, definitiv nicht. Im englischen Fußball ist so viel Geld unterwegs. Selbst in der 2. Liga gibt es viele Mannschaften, die wahnsinnig große Budgets haben. Im Februar hatten wir uns ausgerechnet, dass wir den Playoff-Platz erreichen können. Aber selbst, wenn man das schafft, ist man immer noch drei Spiele von der Premier League entfernt. Das heißt, wir haben höchstens vom Aufstieg geträumt.

Aufstiegs-Halbfinale und -Endspiel waren extrem eng, zweimal ging es ins Elfmeterschießen.

Die Spiele haben die Saison wider gespiegelt: Wir haben nur zwei Partien mit mehr als einem Tor Unterschied gewonnen. Gegen Reading war es ähnlich. Kein Team wollte einen Fehler machen.

Vor 76.000 Zuschauern im Wembley-Stadion gingen Sie als Erster zum Punkt. Warum?

Der Trainer hält sehr viel von mir und ist sich sicher, dass ich den Elfmeter treffe. Ich hatte auch schon im Halbfinale gegen Sheffield vom Punkt getroffen. Da war klar, dass ich wieder als Erster schieße.

Mit weichen Knien?

Es gibt keinen Spieler, der da nicht nervös ist. Du musst hingehen, alles andere ausblenden und überzeugt sein, dass du den Ball reinschießt.

Das Aufstiegsfinale gilt in England als Millionen-Spiel, weil in der Premier League Fernsehgelder in Höhe von hunderten Millionen Euro winken.

Für uns Spieler war es wichtig, das auszublenden. Wenn man die ganze Zeit daran denkt, dass es um 200 Millionen Pfund (rund 230 Millionen Euro/Anm. d. Red.) geht, bekommt man keinen Fuß vor den anderen. Aber ja: Für den Verein ist es ein Wahnsinn, was nun an Geld fließt. Das muss man nun klug investieren. Es ist klar, dass man sich für die Premier League verstärken muss.

Sie sind vergangenen Sommer nach England gewechselt und haben fast alle Partien bestritten. War das zu erwarten?

Ich habe 42 von 46 Ligaspielen und alle Playoff-Begegnungen absolviert. Wenn mir das vor der Saison jemand gesagt hätte, hätte ich unterschrieben. Ich war zwischenzeitlich auch erstaunt, dass mein Körper das mitmacht. Das war doch ein anderes Kaliber als in Deutschland.

Gilt Ihr Vertrag auch für die Premier League?

Nein. Wir werden uns aber in den nächsten Tagen auf einen Vertrag in der Premier League einigen. Ich gehe fest davon aus, dass ich nächste Saison Teil dieser Mannschaft bin.

Dann spielen Sie gegen Manchester United und den FC Chelsea. Ihre Familie richtet sich bestimmt auf einige Fernsehnachmittage ein.

Meine Familie hat schon das Endspiel im Internet verfolgt, da war das Haus voll. Ich gehe davon aus, dass die Nachfrage nach Eintrittskarten fürs Stadion in Huddersfield kommende Saison zunimmt.

Ihr ehemaliger Verein könnte einiges von den Aufstiegsmillionen gebrauchen. Der CFC steckt in finanziellen Schwierigkeiten, bangt um die Drittliga-Lizenz ...

Ich habe immer verfolgt, was beim CFC passiert, weil das eine ganz wichtige Station für mich war. Es ist traurig, dass es immer wieder Probleme im Verein gibt. Ich drücke die Daumen, dass es in der dritten Liga weitergeht. Es wäre ganz bitter, wenn der CFC jetzt, wo das neue Stadion fertig ist, in die vierte Liga oder noch weiter runter müsste.