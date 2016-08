Glosse: Kopfschutz fÃ¼r die Ringer!

Glosse: Kopfschutz für die Ringer!

Von Thomas Prenzel

erschienen am 22.08.2016



Was waren das für anstrengende Sommerspiele, auch für uns, die doch gar nicht um Medaillen kämpften. Doch wer sich nächtens nicht vom Bildschirm trennen konnte, der stieß wie so mancher Olympionike bald mit der Belastbarkeit der Augen an seine Grenzen. Zur Müdigkeit gesellten sich dann noch so viele Eindrücke, die man erst einmal verarbeiten muss.

Da erzählen einem die Fachleute bei der Einführung des Kopfschutzes im Amateurboxen, dass dies der Athletengesundheit diene. In Rio wurde der Schutz wieder abgeschafft - mit der gleichen Begründung. Vielleicht ergibt sich diese Logik erst nach ein paar Schlägen auf den Hinterkopf, die sollen ja das Denkvermögen steigern. Dann bleibt beim Laien immer noch Verwirrung zurück. Denn warum dürfen Frauen erst ab 2017, wenn auch bei ihnen die Kopfschutzpflicht aufgehoben wird, mit ihrer Haarpracht durch den Ring tänzeln? In Rio schlugen sie noch auf den Kopfschutz ein, obwohl das angeblich das Verletzungsrisiko erhöht. Oder trifft das nur bei Herren zu? Stecken die Frauen naturgemäß mehr weg?

Wenn der Kopfschmuck im Boxen tatsächlich ausgedient hat, dann gebt ihn doch einfach an die Ringer weiter! Die Mattenkämpfer wurden von den obersten "Herren der Ringe" lange gequält, bis sie ihre olympische Berechtigung schwarz auf weiß erhielten. Ob das Ringen mit den Reformen attraktiver geworden ist, sollen andere beurteilen. Die Wertungen bleiben jedenfalls immer subjektiv. Das zumindest deutet der Nacktprotest des Trainers aus der Mongolei an. Fest steht: Mit Kopfschutz wird das Ringen in jedem Fall attraktiver, weil die Athleten dann weniger auf die Ohren bekommen. Und das wäre dann sicher im Sinne des Kopfschutz-Erfinders.

Ohnehin müssen Sie als Olympiazuschauer nicht alles verstanden haben, was in den vergangenen Tagen am Bildschirm zu sehen war. Zum Beispiel, wie die Fußballerinnen Olympiasieger werden konnten nach so manchem Rumpelkick in der Vorrunde. Oder warum beim Schießen nicht die 10 das Maß aller Dinge ist, die Schützen unbedingt nach mehr streben müssen. Alles egal: Freuen Sie sich einfach über die schönen Momente von Rio. Über sympathische, weil ganz natürliche Medaillengewinnerinnen wie die Judoka Laura Vargas Koch oder die Schützin Monika Karsch. Und seien Sie einfach froh über neue Erkenntnisse. So ist nicht alles nur "made in china". Sprungfedern zum Beispiel werden in den USA gefertigt, wie uns das Frauenturnen in Rio lehrte. Und noch was zum Mitschreiben: Seien Sie mutig! Es lohnt sich. Oder hätten Sie gedacht, dass man (besser frau) es mit dem Nachnamen Unruh bis zu Olympiabronze im Bogenschießen bringen kann?