Obama: US-BevÃ¶lkerungsvielfalt ein Grund fÃ¼r Olympia-Erfolge

Obama: US-Bevölkerungsvielfalt ein Grund für Olympia-Erfolge

erschienen am 07.09.2016



US-Präsident Barack Obama sieht die Bevölkerungsvielfalt seines Landes als einen wichtigen Grund für sportliche Erfolge der Vereinigten Staaten wie zuletzt bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro an.

"Bei uns kommen die Menschen von überall auf der Welt her. Bei uns leben für jeden Sport die unterschiedlichsten Typen. Wir haben große Menschen für Basketball oder Schwimmen, und wir haben kleine Menschen zum Beispiel für Kunstturnen", sagte Obama bei seinem Staatsbesuch in Laos bei einer Rede zum Thema "Integrative Gesellschaften": "Auch darum, denke ich, waren wir in Rio wieder so erfolgreich gewesen."

In Rio hatten die USA die Nationenwertung deutlich für sich entschieden. US-Sportler gewannen in Brasilien 46 Gold-, 37 Silber- und 38 Bronzemedaillen. Erst mit großem Abstand folgte Großbritannien (27-23-17) auf Platz zwei. Deutschland (17-10-15) belegte im Medaillenspiegel Rang fünf.