ObergfÃ¶ll beendet Karriere mit Sieg beim ISTAF in Berlin

Obergföll beendet Karriere mit Sieg beim ISTAF in Berlin

erschienen am 03.09.2016



Die ehemalige Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll hat ihre lange Laufbahn mit dem Sieg beim ISTAF in Berlin beendet. Die 35-Jährige aus Offenburg schaffte in der Hauptstadt im fünften Versuch eine Weite von 64,28 m und blieb im letzten Wettkampf ihrer Karriere nur knapp unter ihrer Saisonbestweite (64,96 m).

Die Olympia-Zweite von London, die bei den Sommerspielen in Rio mit 62,92 m als Achte noch beste Deutsche war, verwies Kathryn Mitchell (Australien/62,20 m) und Asdis Hjalmsdottir (Island/60,98 m) auf die Plätze. Olympiasiegerin Sara Kolak (Kroatien/59,67 m) wurde nur Vierte.

Vor ihrem letzten Wurf kamen Obergföll sogar die Tränen, trotzdem schaffte sie es noch einmal auf 62,94 m, ehe sie von den Zuschauern lautstark gefeiert wurde. Auch alle Konkurrentinnen nahmen sie herzlich in den Arm, bevor Obergföll nach zwölf Jahren im Leistungssport mit der deutschen Fahne um die Schultern auf eine Ehrenrunde ging.