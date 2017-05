Oberschenkelverletzung: Barca-Star Suarez verpasst Pokalfinale

erschienen am 25.05.2017



Der FC Barcelona muss am Samstag im Finale um den spanischen Fußballpokal gegen Deportivo Alaves auf seinen Stürmerstar Luis Suarez verzichten. Wie der Klub von Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen mitteilte, zog sich der 30 Jahre alte Uruguayer am Donnerstag eine Verletzung am hinteren Oberschenkel zu, wegen der er rund zwei Wochen ausfallen werde.

Damit droht Suarez auch die Länderspiele für sein Heimatland in Dublin gegen Irland (4. Juni) und drei Tage später in Nizza gegen Italien zu verpassen.