Österreich: Leverkusens Özcan beendet Nationalmannschaftskarriere

erschienen am 13.03.2017



Ersatztorhüter Ramazan Özcan vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen beendet seine Karriere in der österreichischen Nationalmannschaft. Der 32-Jährige kam seit seinem Debüt 2008 auf zehn Länderspiele und war bei den Europameisterschaften in der Schweiz und Österreich 2008 und in Frankreich im vergangenen Jahr im Kader, blieb jedoch beide Male ohne Einsatz.

"Ich bin sehr stolz, Teil des ÖFB-Nationalteams gewesen zu sein", hieß es in einer Mitteilung seines Klubs: "Für mich ist es nun an der Zeit, den Fokus neben meiner Arbeit für Bayer 04 vermehrt auf meine Familie zu richten."