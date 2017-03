Özil: Zukunft beim FC Arsenal nicht von Wenger abhängig

erschienen am 12.03.2017



Fußball-Nationalspieler Mesut Özil macht seine Zukunft beim FC Arsenal nicht vom Verbleib des umstrittenen Teammanagers Arsène Wenger abhängig. "Er war auch einer Hauptgründe, warum ich zu Arsenal gekommen bin", sagte Özil der Bild am Sonntag: "Aber ich weiß auch, dass es im Fußball manchmal schnell gehen kann und vieles anders kommt, als man es plant. Deswegen wäre es falsch zu sagen, dass meine Zukunft nur vom Trainer abhängt."

Wenger war nach der heftigen Achtelfinal-Pleite in der Champions League gegen Bayern München (1:5/1:5) noch mehr in die Kritik geraten, viele Fans der Gunners fordern den Rücktritt des Franzosen. Özils Vertrag in London läuft noch bis 2018.