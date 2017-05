Özil und Mertesacker mit Arsenal erneut FA-Cup-Sieger

erschienen am 27.05.2017



Die Fußball-Weltmeister Mesut Özil und Per Mertesacker haben mit dem FC Arsenal zum dritten Mal in vier Jahren den FA Cup gewonnen und eine enttäuschende Saison noch gerettet. Die Gunners setzten sich im 136. Finale des ältesten Fußball-Wettbewerbs der Welt gegen den Lokalrivalen und Meister FC Chelsea im Wembleystadion mit 2:1 (1:0) durch und trugen sich als erster Klub zum 13. Mal in die Siegerliste ein.

Alexis Sanchez (4.) und Aaron Ramsey (79.) sicherten Teammanager Arsene Wenger, dem erfolgreichsten Coach der Arsenal-Klubgeschichte, den zehnten Titelgewinn in 21 Jahren. Weil er erstmals seit 1998 die Champions League verpasst hat, steht der Elsässer bei den Kanonieren aber in der Kritik. Für Chelsea platzte zwei Wochen nach dem Triumph in der Premier League der Traum vom Double. Victor Moses sah nach einer Schwalbe die Gelb-Rote Karte (68.). In Unterzahl gelang Diego Costa der zwischenzeitliche Ausgleich (77.).