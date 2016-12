Özil verliert mit Arsenal - auch Meister Leicester unterliegt

erschienen am 13.12.2016



Mit Fußball-Weltmeister Mesut Özil in der Startelf hat Bayern Münchens Champions-League-Gegner FC Arsenal die zweite Saisonniederlage kassiert und den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Mannschaft von Teammanager Arsène Wenger verlor am 16. Spieltag der Premier League beim FC Everton nach zuletzt drei Siegen in Folge mit 1:2 (1:1).

Die Londoner, die im Achtelfinale der Königsklasse auf den deutschen Meister aus München Treffen, liegen weiter drei Punkte hinter Tabellenführer FC Chelsea und haben schon ein Spiel mehr auf dem Konto.

Dem walisischen Nationalspieler Ashley Williams (86.) gelang in der Schlussphase der Siegtreffer für das Team aus Liverpool. Seamus Coleman (44.) war zuvor der Ausgleichstreffer gelungen, nachdem Alexis Sanchez (20.) die Gunners mit seinem zwölften Saisontreffer in Führung gebracht hatte.

Im zweiten Premier-League-Spiel des Abends musste Meister Leicester City bereits die achte Saisonniederlage hinnehmen. Die Foxes unterlagen beim AFC Bournemouth mit 0:1 (0:1) und liegen mit 16 Punkten nur auf dem 14. Tabellenplatz. Für Bournemouth erzielte Marc Pugh (34.) den Siegtreffer.