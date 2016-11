Ohne Kühnhackl: Pittsburgh holt siebten Sieg

erschienen am 03.11.2016



Ohne Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl haben die Pittsburgh Penguins in der NHL den siebten Sieg im zehnten Spiel gefeiert. Der Titelverteidiger setzte sich bei den Anaheim Ducks mit 5:1 durch. Der 24-jährige Kühnhackl gehörte erstmals in dieser Saison nicht zum Aufgebot der Penguins.

Superstar Sydney Crosby, der die ersten sechs Saisonspiele aufgrund einer Gehirnerschütterung verpasst hatte, blieb erstmals seit seiner Rückkehr auf das Eis ohne Tor. Die Treffer für die Gäste erzielten Jewgeni Malkin, Matt Cullen, Bryan Rust, Kris Letang und Patric Hornqvist.