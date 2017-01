Oilers verlieren trotz Draisaitl-Tor

erschienen am 09.01.2017



Trotz des 15. Saisontreffers von Nationalspieler Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen kleinen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Kanadier verloren gegen die Ottowa Senators mit 3:5. Draisaitl, der 16:25 Minuten aus dem Eis stand, hatte die Oilers im zweiten Drittel mit 3:2 in Führung gebracht. Edmonton ist trotz der Niederlage als Fünfter der Western Conference weiter auf Playof-off-Kurs.

Die Pittsburgh Penguins bleiben indes auch ohne Tom Kühnhackl in der Erfolgsspur. Das Team um Superstar Sidney Crosby gewann gegen Tampa Bay Lighting 6:2 und ist mit 57 Punkten derzeit das zweitbeste Team der Liga hinter Columbus Blue Jackets (60).

Columbus gewann nach Verlängerung 2:1 bei den Philadelphia Flyers und beendete damit seine kleine Krise mit zwei Niederlagen in Serie. Anaheim unterlag ohne Nationalspieler Korbinian Holzer 1:2 gegen die Minnesotoa Wild.