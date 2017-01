Oldenburg erreicht Play-offs der Champions League

erschienen am 10.01.2017



Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg ist in der Champions League in die Play-offs eingezogen. Am 12. Spieltag der Gruppe C besiegte das Team von Trainer Mladen Drijencic den türkischen Vertreter Üniversitesi Belediyespor mit 106:77 (53:42). Durch den insgesamt achten Erfolg folgten die Niedersachsen zwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase den bereits qualifizierten MHP Riesen Ludwigsburg in die K.o.-Runde. Die Schwaben unterlagen am Dienstag bei AEK Athen mit 72:82 (34:45).