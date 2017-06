Olympia 2020: Mixed-Staffel in der Leichtathletik und 3x3-Basketball im Programm

erschienen am 09.06.2017



Eine gemischte 4x400-m-Staffel in der Leichtathletik und das 3x3-Basketball gehören zu den rund 15 neuen Disziplinen, die in das Programm der nächsten Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio aufgenommen wurden. Das verkündete das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Freitagnachmittag.

Um die Frauen-Quote bei den Spielen zu stärken und das Programm zu verjüngen, hat das IOC auch einen gemischten Triathlon, BMX Freestyle sowie weitere Mixed-Wettbewerbe im Schwimmen, Judo und Bogenschießen hinzugefügt. IOC-Sportdirektor Kit McConnell kündigte an, dass die Spiele in Tokio insgesamt 321 Disziplinen haben werden, in Rio waren es noch 306.

"Ich freue mich, dass die Olympischen Spiele in Tokio jugendlicher, urbaner werden und mehr Frauen teilnehmen werden", sagte IOC-Präsident Thomas Bach. Schon zuvor hatte das IOC für 2020 der Aufnahme von fünf neuen Sportarten zugestimmt, die das Programm jugendlicher machen sollen. Dazu gehören Baseball/Softball, Karate, Sportklettern, Skateboard und Surfen.

Wie die IOC-Exekutive nach ihrer Sitzung erklärte, werde es zu einer Zunahme von 15 Disziplinen kommen. Zudem werde es in Tokio die höchste Anzahl von Frauen geben, die jemals bei Olympischen Spielen teilgenommen haben. Das liegt auch daran, dass sich die Zahl der gemischten Veranstaltungen von neun in Rio 2016 auf 18 in Tokio verdoppeln werden.

Für mehr Drive und Jugendlichkeit sollen Disziplinen wie BMX Freestyle und 3x3-Basketball sorgen. Das 3x3 ist eine schnelle Version des Basketballs, bei dem zwei Dreier-Teams auf einen Korb spielen. Die Disziplin stand schon seit längerem vor dem Sprung nach Olympia. Beim BMX Freestyle werden die Fahr- und Flugkünste der Athleten in einem speziellen Park bewertet.

Neue Disziplinen:

Schwimmen: 800 m (Männer), 1500 m (Frauen), 4x100 m Mixed Staffel

Bogenschießen: Mixed Event

Leichtathletik: 4x400 m Mixed Staffel

Basketball: 3x3 (Männer und Frauen)

Radsport: BMX Freestyle Park, Madison (F/M)

Fechten: Team-Wettkampf für Frauen und Männer

Judo: Mixed Team Event

Tischtennis: Mixed-Doppel

Triathlon: Mixed Team-Staffel