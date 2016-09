Olympia 2024: Kalifornien mit Millionen-UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Los Angeles

Olympia 2024: Kalifornien mit Millionen-Unterstützung für Los Angeles

erschienen am 29.09.2016



Im Rennen um die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2024 erhält die Bewerberstadt Los Angeles wichtige Unterstützung. Der US-Bundesstaat Kalifornien sicherte am Donnerstag eine Summe von bis zu 250 Millionen Dollar für den Fall zu, dass die Veranstalter bei einer erfolgreichen Bewerbung die Kosten mit ihrem veranschlagten Budget nicht decken können. Das teilte das Bewerbungskomitee mit.

Das genaue Budget soll bis zum kommenden Februar stehen, Experten rechnen mit bis zu sechs Milliarden Dollar. Neben Paris gilt Los Angeles als Favorit auf den Zuschlag für 2024, auch Budapest ist noch im Rennen. In Rom entschied sich der Stadtrat am Donnerstag endgültig gegen eine Bewerbung. Die Entscheidung über den Ausrichter fällt im September 2017 in Lima.