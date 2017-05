Olympia-Medaillen aus Rio fallen auseinander

erschienen am 19.05.2017



Zahlreiche bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro vergebene Medaillen zeigen offenbar Auflösungserscheinungen. Vor allem bei Silbermedaillen blättert häufig die Farbe ab. Die Organisatoren versprachen am Freitag allen Betroffenen umgehenden Ersatz.

"Es gibt Probleme bei etwa sechs bis sieben Prozent der Medaillen. Offenbar hängen die Schäden mit Temperaturunterschieden zusammen. Die Medaillen werden entweder repariert oder ersetzt", sagte Mario Andrada, der Sprecher des Organisationskomitees. Insgesamt wurden bei den Spielen 2021 Medaillen vergeben.