Olympia-Quali: DEB-Team nimmt zweite HÃ¼rde - 6:0 gegen Ã–sterreich

Olympia-Quali: DEB-Team nimmt zweite Hürde - 6:0 gegen Österreich

erschienen am 02.09.2016



Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat auf dem Weg zu den Olympischen Spiele 2018 auch die zweite Hürde souverän genommen. 24 Stunden nach dem 5:0 gegen Außenseiter Japan besiegte das Team von Bundestrainer Marco Sturm beim Ausscheidungsturnier in Riga Österreich mit 6:0 (1:0, 2:0, 3:0).

Kapitän Marcel Goc von den Adlern Mannheim (15.), die Kölner Patrick Hager (29.) und Moritz Müller (38.), der Nürnberger Patrick Reimer (43.), Schweden-Legionär Felix Schütz (55.) und Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers (58.) erzielten die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die mit sieben NHL-Profis antrat. Torhüter Philipp Grubauer wehrte zudem einen Penalty von Thomas Raffl ab (54.).

Um das Ticket für die Winterspiele in Pyeongchang/Südkorea zu lösen, muss das Sturm-Team Turniersieger werden. Die Entscheidung darüber fällt im letzten Spiel am Sonntag (17.00 Uhr MESZ/Sport1) gegen Gastgeber Lettland. Olympia 2014 in Sotschi hatte die DEB-Auswahl nicht erreicht - erstmals in der Geschichte.