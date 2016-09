Olympia-Quartett fÃ¼r Tischtennis-WM in DÃ¼sseldorf gesetzt

Olympia-Quartett für Tischtennis-WM in Düsseldorf gesetzt

erschienen am 07.09.2016



Bei den deutschen Tischtennis-Herren sind für die Heim-WM 2017 in Düsseldorf (29. Mai bis 5. Juni) vier der fünf Einzelplätze bereits vergeben. Bundestrainer Jörg Roßkopf teilte in einem Interview fÜr die Homepage des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) mit, dass der Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg), Timo Boll (Düsseldorf) und Bastian Steger (Bremen) sowie Rio-Ersatzspieler Patrick Franziska (Saarbrücken) für die Titelkämpfe gesetzt sind. "Das haben sie sich mit der Medaille bei Olympia verdient", sagte Roßkopf. Für den letzten freien Platz können sich laut Roßkopf noch sechs Spieler Chancen ausrechnen.