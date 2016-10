Olympiasieger Murray holt dritten Shanghai-Titel

erschienen am 16.10.2016



Der an Position zwei gesetzte Olympiasieger Andy Murray hat zum dritten Mal nach 2010 und 2011 das Mastersturnier in Shanghai gewonnen. Der schottische Wimbledonsieger setzte sich im Finale mit 7:6 (7:1), 6:1 gegen Roberto Bautista Agut (Nr. 15) durch. Der Spanier hatte am Samstag in der Vorschlussrunde ĂŒberraschend den Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien) mit 6:4, 6:4 ausgeschaltet.

Murray, der eine Woche zuvor bereits in Peking triumphiert hatte, hat damit 2016 bereits sechs Turniersiege auf dem Konto. Mehr Titel hatte er in einer Saison noch nie gewonnen. Der 29-JĂ€hrige kassierte fĂŒr seinen insgesamt 41. Erfolg auf der ATP-Tour ein Preisgeld in Höhe von 1,04 Millionen Dollar.

Als letzter deutscher Profi war in Shanghai Qualifikant Mischa Zverev (Hamburg) nach großem Kampf im Viertelfinale an Djokovic gescheitert.