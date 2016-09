Olympiasieger RÃ¶hler verpasst Gesamtsieg in der Diamond League

Olympiasieger Röhler verpasst Gesamtsieg in der Diamond League

erschienen am 01.09.2016



Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler hat seinen zweiten Gesamterfolg in der Diamond League knapp verpasst. Elf Tage nach seinem Goldwurf von Rio wurde der 24 Jahre alte Jenaer beim ersten Teil des Königsklassen-Finals in Zürich mit 86,56 m Zweiter hinter dem Tschechen Jakub Valdlejch (87,28).

Röhler, der sich 2014 die Diamant-Trophäe gesichert hatte, war mit 34 Punkten als Führender vor Valdlejch (30) in die letzte Speerwurf-Konkurrenz der Königsklasse gestartet. Da beim Finale aber die doppelten Punkte vergeben werden, zog der Olympia-Achte Vadlejch noch mit 50:46 Zählern vorbei.

Dritter wurde in Zürich Julian Weber (Mainz/84,29). Beim letzten Diamond-League-Meeting am 9. September in Brüssel wird kein Speerwurf mehr ausgetragen.